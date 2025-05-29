Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что активные дипломатические усилия Анкары по Украине включают в себя контакты с Москвой, Киевом, Вашингтоном и Европой.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сопровождающими его в поезде на пути из Польши в Украину, куда он направляется с визитом.

«Мы находимся в контакте со всеми сторонами. Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза [по иностранным делам и политике безопасности], звонила недавно, интересуясь нашими переговорами в Москве. После поездки в Украину, возможно, мы поговорим по телефону с [госсекретарем США] Марко Рубио. Конечно, у нас есть постоянная координация и контакты. Мы также пытаемся понять их позиции и взгляды. Все находятся в контакте друг с другом. Мы говорим с русскими, мы говорим с украинцами, мы говорим с европейцами. Они нам звонят, спрашивают нас, им интересно. У каждого есть мнение», — сказал Фидан в эфире телеканала TRT.

Он также отметил, что есть необходимость в том, чтобы больше государств подключались к мирным и посредническим усилиям по Украине, поскольку только усилий Турции недостаточно. Все ответственные страны, по его словам, «должны предпринять шаги и внести свой вклад в это дело».

Глава МИД считает важным для продуктивного ведения переговоров то, что стороны конфликта, в частности РФ, приняли посредничество и Турции, и США. «Я думаю, что участие важных игроков, которые хотят того же результата, на самом деле является важным критерием в достижении успеха. Роль Америки важна. Потому что самое главное в посредничестве — это то, что вас принимают стороны. Важно, что Россия приняла посредничество Америки. Важно, что приняла турецкие гостеприимство и предложения. Мы не ставим стороны в сложное положение, мы оцениваем процесс, пристально его отслеживаем, беспокоимся об обеих сторонах и делаем выводы», — сказал Фидан.