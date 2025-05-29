1 июня в парке Центра Гейдара Алиева пройдет Детский фестиваль.

На фестивале, который состоится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, Центра Гейдара Алиева и Министерства науки и образования, каждый ребенок и подросток сможет выбрать развлечение по интересам и провести свой досуг.

В рамках фестиваля будут организованы разнообразные концертные программы с участием детей и молодежи, свое мастерство продемонстрируют юные таланты, выступят танцевальные коллективы и музыкальные ансамбли, будут проведены викторины.

В «Аграрной зоне» участникам будет предоставлена интерактивная информация о сельском хозяйстве и природе. В «Зоне ботаники» дети смогут ознакомиться с растительным миром и влиянием растений на окружающую среду. Для получения опыта в этой сфере для детей будут проведены мастер-классы: будет доставлена рассада, а также будет создана возможность высаживать растения в горшки.

С учетом интереса детей к животному миру, на фестивале также будет создана «Зона Зоопарка».

На фестиваль этого года приглашен и Государственный кукольный театр. В отведенной для театра зоне для детей будет показана сказка «Гогал».

Еще одним новшеством является участие в фестивале Бакинского государственного цирка. Аниматоры и мастера циркового искусства порадуют детей интересными шоу-программами, а акробаты, клоуны и фокусники выступят со специальными номерами.

На фестивале в зоне Art/Face Art детей будут обучать различным видам искусства.

Еще одно новшество фестиваля — площадка моды. В этой зоне учреждения профессионального образования поведут детей и молодежь в мир дизайна, флористики и моды, здесь они смогут проявить свои творческие способности, познакомятся с различными дизайнерскими идеями.

Сотрудники Национального музея ковра проведут в музейной зоне мастер-класс по ковроткачеству.

Получить информацию о космосе и астрономии, а также о звездах и планетах можно будет через планетарий, в зонах «Азеркосмос» и «Планетариум».

В рамках фестиваля Автомобильная федерация Азербайджана (АФА) организует для детей Зону безопасных дорог/ралли. Детям будет предложен опыт участия в ралли на малолитражных автомобилях.

В этот день в парке Центра также будет организована «Зона чтения», где пройдет Час чтения.

В Международный день защиты детей на фестивале будет работать «Зона здоровья детей», чтобы еще раз акцентировать внимание на здоровом развитии будущего поколения. Здесь будут выдаваться купоны на осмотры детей, проводиться регистрация.

В целях повышения физической активности детей в «Зоне эстафеты» состоятся различные соревнования и спортивные игры, будут установлены аттракционы. Интересные соревнования будут организованы в «Зоне бадминтона».