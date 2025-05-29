Президент США Дональд Трамп все равно рассматривает вариант введения новых ограничений в отношении России.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным агентства, американский лидер до сих пор рассматривает вариант введения новых антироссийский санкций. Отмечается, что новый пакет мер, который включает в себя ограничения против банков и энергетического сектора, уже готов.

Reuters отмечает, что ограничения уже готовы к принятию в случае, если Трамп подпишет соответствующий указ.