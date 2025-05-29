Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение ««О некоторых вопросах, связанных с производством кинематографических произведений и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджана».

Согласно распоряжению, Кабмин в течение одного месяца должен утвердить правила частичного возмещения расходов на производство кинематографических произведений и других аудиовизуальных произведений и проинформировать об этом Президента Азербайджана, а также в течение трех месяцев подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере кинематографии и представить их Президенту Азербайджана.