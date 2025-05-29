В университете «Хазар» в Баку произошла драка между студентами, в ходе которой один из участников был ранен ножом. По информации полиции, 20-летнего молодого человека ударили колюще-режущим предметом. Подозреваемый — его сверстник Ф. Алиев — задержан, ведётся расследование.

Пострадавшему была оказана первая помощь на месте, после чего он был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.

По данным TƏBİB, у него диагностированы проникающее ранение поясницы и резаная рана левой руки. Сейчас ему делают срочную операцию, состояние оценивается как тяжёлое.