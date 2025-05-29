В Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 18–21° тепла, днём — 28–33° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 50–55 %, днём — 30–35 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы, град и туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16–20° тепла, днём — 29–33° тепла, в горах ночью — 8–13°, днём — 17–22° тепла.