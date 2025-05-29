В соответствии с планом подготовки на 2025 год, Ракетно-артиллерийские войска пзербайджанской прмии провели тактические учения с боевой стрельбой с участием подразделений реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Как сообщает Министерство обороны, подразделение, поднятое по тревоге, покинуло пункт постоянной дислокации и прибыло в назначенный район сосредоточения. Боевая техника была приведена в готовность, после чего расчёты заняли стартовые позиции и успешно выполнили огневые задачи.

Основной целью учений является повышение боеспособности личного состава, а также совершенствование знаний и практических навыков военнослужащих в условиях, максимально приближенных к боевым.