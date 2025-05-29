Прошло уже пять месяцев с того страшного дня, когда над Казахстаном оборвались жизни 38 человек. Пассажирский самолёт Embraer авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, был сбит в небе, на подлете к столице Чечни и потерпел крушение вблизи аэропорта Актау. Десятки невинных людей стали жертвами халатности и пренебрежения, допущенных российской стороной. Прошло пять месяцев, но Россия не признала свою вину за случившееся, единственное — глава РФ Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». И все: никакого расследования, наказания виновных, возмещения ущерба и компенсации. Более того, российская сторона обвинила в трагедии Украину, дескать, это их дроны подбили воздушное судно.

Но Азербайджан все еще ждёт справедливости. Ждёт того, что виновные понесут заслуженное наказание. Ждёт того, что в России, наконец, наберутся смелости не просто произнести дежурное «простите», но и ответить за содеянное.

«К сожалению, мы до сих пор не знаем, как обстоят дела с расследованием. Пытались узнать, но ответа нет. Со стороны России — ни компенсаций, ни даже объяснений. Я общалась с другими семьями, которые потеряли близких или пострадали в той катастрофе — и, как и у нас, у всех тишина. Ни объяснений, ни компенсаций, ни попытки проявить хоть каплю ответственности со стороны России», — рассказала Minval мать погибшего пилота Александра Кальянинова — Елена Кальянинова.

Слова Кальяниновой подтвердил отец погибшей в авиакатастрофе бортпроводницы Хокюмы Алиевой — Джалил Алиев: «Нам по-прежнему ничего не известно — ни о ходе расследования, ни о относительно возможных компенсациях со стороны России. Мы живём в полной неопределённости. Сейчас я могу сказать лишь одно: мы всё ещё ждём».

Между тем с первых минут после трагедии российские медиа начали привычную кампанию по отводу глаз. Версии о птицах, неисправностях, якобы взорвавшемся баллоне — всё, чтобы только не признать очевидное. А очевидное на поверхности.

Выжившие пассажиры рассказывали о взрывах и осколках, повреждения фюзеляжа говорили о попадании снарядов ПВО. Трагедия стала результатом того, что операторы воздушного движения не предупредили экипаж об опасной зоне, не сообщили о проведении спецоперации. Даже когда в Грозном был введён режим «Ковер», командиру лайнера информацию об этом не передали. Самолёт оказался в смертельной ловушке. И лишь самоотверженность пилотов и экипажа позволила спасти жизни 29 человек.

И что же Россия? 28 декабря, спустя несколько дней после трагедии, Владимир Путин в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым, состоявшемся по инициативе российской стороны, как мы уже отметили, принёс извинения за то, что трагедия произошла в воздушном пространстве России, и выразил соболезнования семьям погибших.

Извинился. Признал трагедию в своём воздушном пространстве. Соболезновал. Но с тех пор — тишина. Ни признания вины, ни привлечения к ответственности, ни компенсаций семьям погибших и пострадавшим. Только привычные попытки замять дело.

Тогда как Азербайджан повёл себя иначе в аналогичных ситуациях. Так, Баку сразу признал вину за сбитый российский военный вертолет 9 ноября 2020 года — наша страна немедленно извинилась перед Россией и выплатила компенсации семьям погибших. То же самое было и в случае с гибелью российских миротворцев в Карабахе 20 сентября 2023 года. Потому что это — вопрос чести и ответственности. Потому что за каждой потерянной жизнью — мать, которая больше не увидит сына, дети, оставшиеся без отца. И никакие политические интересы не стоят этой боли.

Россия же снова выбрала путь дезинформации и уклонения от ответственности. Точно так же, как это было с малайзийским «Боингом» в 2014 году. Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецком был сбит самолёт Boeing 777 рейса Амстердам — Куала-Лумпур. Все 298 человек на борту погибли. Это стало одной из крупнейших авиакатастроф в истории и поводом для международного расследования, сопровождавшегося дезинформацией со стороны России. Тогда Москва годами отрицала очевидное, перекладывала вину, запутывала следы. Однако буквально недавно Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) вынес «историческое» решение о том, что Россия ответственна за катастрофу рейса MH17 над Украиной в 2014 году.

Большинство государств-членов Совета ИКАО признало, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию, применив оружие против гражданского воздушного судна — катастрофа рейса MH17 Malaysian Airlines в июле 2014 года. Принятым решением Совет ИКАО подтвердил приверженность соблюдению Конвенции о международной гражданской авиации и сформулировал важные ожидания в отношении обязательств государств по обеспечению более безопасного и защищенного воздушного пространства.

Отметим, что жалобу на Россию в ИКАО в марте 2022 года подали Австралия и Нидерланды, чьи граждане составляли большинство погибших в авиакатастрофе. В июне 2024 года Россия объявила, что прекращает участие в рассмотрении жалобы, так как не признает компетенцию ИКАО в этом деле.

К сожалению, и в случае с азербайджанским самолетом Россия действует точно так же. История повторяется.

Сегодня Азербайджан требует назвать виновных, наказать тех, кто допустил эту трагедию. Требует выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших. Требует действий. Азербайджан не позволит этой правде быть похороненной под ворохом отговорок и оправданий.