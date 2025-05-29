Информация, распространённая Министерством обороны Армении о том, что якобы 29 мая с 01:00 до 01:15 подразделения азербайджанской армии открыли огонь в направлении населённого пункта Хезневар и нанесли ущерб жилому зданию, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Противоположная сторона, распространяя подобные преднамеренные дезинформации и ложные сообщения, пытается сформировать искажённое мнение в международном сообществе и создать почву для очередных провокаций. Заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам», — говорится в сообщении оборонного ведомства.