Президент США Дональд Трамп считает приоритетом развитие профессионального образования и нацелился на поддержку колледжей и техникумов, где, по его мнению, «продвигаются американские ценности» и молодёжь получает действительно востребованные профессии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент больше заинтересован в том, чтобы направлять деньги налогоплательщиков в профтехучилища, программы и государственные колледжи, где продвигаются американские ценности, а главное — обучают молодёжь тем навыкам, которые действительно нужны нашей экономике и обществу. Нам нужны подмастерья, электрики, сантехники — таких специалистов в стране не хватает. А вот выпускников с дипломами по ЛГБТ-направлениям из Гарварда — наоборот, слишком много», — отметила Ливитт.

Она также добавила, что администрация Трампа «не будет терпеть незаконное, преступное и антисемитское поведение, которое мы наблюдали в Гарварде и на многих других университетских кампусах по всей стране».