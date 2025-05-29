Медицинские работники, срезавшиеся на сертификационном экзамене, сохранят за собой рабочее место, до следующей пересдачи. Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что на последнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса были рассмотрены и рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании поправки в «Трудовой кодекс». В новых поправках предлагается, чтобы медицинские специалисты, в зависимости от их выбора, сдавали сертификационный экзамен раз в пять лет, или занимались научной, педагогической и иной образовательной деятельностью для осуществления непрерывного профессионального развития. Однако лица, не набравшие годовые и пятилетние минимальные кредиты, должны сдать сертификационный экзамен для продолжения занятия практической медицинской или фармацевтической деятельностью.

Одним из основных пунктов в поправках является сохранение в течение шести месяцев рабочего места и ежемесячной заработной платы за работниками, не сдавшими сертификационный экзамен.

«То есть за гражданином, не сдавшим сертификацию, будет сохранена его шестимесячная заработная плата, чтобы он мог подготовиться к следующему — второму экзамену. В этом случае трудовой договор с ним расторгнут не будет. То есть, даже если эти лица не пройдут первый этап сертификации, они не будут уволены. Это означает, что у них будет возможность попробовать себя снова, сохраняя при этом свой трудовой договор. Изменения защитят тех, кто не прошел первый этап сертификации, а также позволят им пересдать экзамен, не расторгнув трудовой договор. Трудовой договор будет аннулирован только с теми, кто не пройдет вторую попытку», — отметил парламентарий.