Институт образования сообщил о корректировке условий приёма в лицеи и гимназии на 2025–2026 учебный год.

Ранее централизованные вступительные экзамены проводились только для поступления в 7-е классы. Однако с учётом высокого интереса со стороны учеников и их подготовки в течение учебного года, принято решение в порядке исключения расширить приём.

Таким образом, в 2025–2026 учебном году поступить в лицеи и гимназии смогут не только учащиеся, переходящие в 7-й класс, но также и те, кто завершает обучение в 4-м, 5-м и 7-м классах — то есть для поступления в 5-й, 6-й и 8-й классы.