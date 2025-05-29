Суд США по международной торговле в Нью-Йорке признал незаконными внешнеторговые пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом, и заблокировал их.

Как сообщает Bloomberg, коллегия из трёх судей поддержала иски, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно использовал закон о чрезвычайной ситуации для оправдания новых сборов.

По данным Associated Press, Трамп “поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей”, используя тарифы как “переговорную дубинку”, чтобы вынудить другие страны заключать выгодные Вашингтону соглашения.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в ответ заявил, что «неизбранные судьи не должны решать, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации», добавив, что администрация Трампа продолжит использовать полномочия для «восстановления американского величия».