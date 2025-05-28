Ален Симонян, спикер парламента Армении, решил высказаться по теме Западного Азербайджана. И выдал заявление во всём блеске новой ереванской политической логики.

Сначала он вроде бы логично посоветовал «не удивляться», что азербайджанцы говорят о Западном Азербайджане — «а разве мы не делали то же самое? Разговоры о возвращении 300 000 азербайджанцев идут по той же логике. Разве мы не говорили, что население Карабаха должно вернуться жить в Азербайджан?» Но затем спохватился и выдал главное: он-де не видит реальных возможностей для переселения 300 000 азербайджанцев. По словам Симоняна, «это невозможно с точки зрения безопасности, потому что, как указано в мирном договоре, всё должно быть взаимным. Когда будет подписан мирный договор — армяне смогут жить в Баку, а остальные смогут вернуться в те сёла, где жили раньше. Сейчас, как армяне живут в Грузии, так же будут жить и азербайджанцы здесь. Более того, спустя 5 минут после подписания мирного договора жители Армении и Азербайджана начнут торговать друг с другом, общаться и контактировать всеми возможными способами».

Показательно, конечно, что господин Симонян, который ещё недавно советовал азербайджанцам возвращаться на Алтай, теперь вынужден комментировать вопрос возвращения в Западный Азербайджан. Дипломатическое и политическое давление Азербайджана даёт свои плоды, и самое обидное — Армении нечего этому противопоставить.

Но вот дальше начинается самое настоящее политическое мошенничество. Оставим в стороне, почему господин Симонян упёрся именно в цифру 300 тысяч. На самом деле, учитывая и последовательные «волны» насильственной депортации азербайджанцев из Армении в советские годы, и геноцид, учинённый бандами Андраника и Нжде в 1918–1923 гг., тех, кто был насильственно изгнан с территории Западного Азербайджана и их потомков, насчитывается около миллиона. Куда важнее другое: спикер парламента пытается провести параллель между армянами Карабаха и азербайджанцами Западного Азербайджана. А вот это уже шулерство.

Армянам Карабаха Азербайджан с самого начала предлагал и безопасность, и гражданские, и культурные права. Но в карабахской тусовке жить на землях, где восстановлен суверенитет Азербайджана, отказались и предпочли уехать. Добровольно. Руководствуясь своими мотивами. Кто-то слишком хорошо помнил, чем занимался во время первой Карабахской войны и этнических чисток азербайджанцев, кто-то уезжал «под шумок», но факт остаётся фактом: это был добровольный выезд.

Более того, Азербайджан создал специальный портал, посвящённый реинтеграции карабахских армян (тот самый, доступ к которому блокировали власти Армении). Обо всём этом Симонян осведомлён, однако предпочитает молчать. Но зато закидывает удочку на предмет возвращения армян в Баку. Чем живо напомнил планы ереванских реваншистов накануне 44-дневной войны: тогда, напомним, в Ереване тоже заявляли, что надо, мол, ввести миротворца в крупные города Азербайджана для «безопасности возвращающихся армян». Если кто забыл: в Ереване под соусом разговоров о «праве карабахских армян на возвращение» проталкивается тезис, будто бы возвращаться они должны под «международные гарантии». То есть в условиях внешней вооружённой интервенции. Понятно, что эти планы не имеют шансов сбыться, но в Армении их рассматривают вполне серьёзно. И забывают даже о том, что вопрос возвращения армян в мирный договор, судя по просочившимся утечкам, не включён.

А вот с азербайджанцами из Западного Азербайджана ситуация принципиально иная. Они стали жертвами этнических чисток и были насильственно изгнаны. И обладают неотъемлемым правом на возвращение к родным очагам. И да, это не вопрос двусторонних отношений Баку и Еревана — это требование международного гуманитарного права. Более того, если Азербайджан заявлял, что считает армян Карабаха своими гражданами, создавал порталы для реинтеграции и т. д., то в Ереване не было сделано ни одного реального шага для возвращения западных азербайджанцев. А это уже означает, что нынешние власти Армении продолжают политику «этнических чисток» азербайджанцев — просто ведут её немного другими методами.

И, похоже, при этом не задумываются, что на такую политику Азербайджан может ответить. И что арсенал возможных мер по защите права жертв этнических чисток на возвращение — не только деятельность неправительственных организаций, воззвания и резолюции. Достаточно вспомнить, как мир реагировал на этнические чистки на Балканах, в том числе и тогда, когда их жертвами были мусульмане. Вплоть до «косовского варианта».

Так что осторожнее с желаниями — они могут сбыться.