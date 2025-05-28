Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные ликвидировали лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара.

«Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара», — сказал Нетаньяху, выступая в Кнессете (парламент). Высказывания премьера приводит телеканал N12.

13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Целью являлся Мухаммед Синвар, возглавлявший ХАМАС в секторе Газа и военное крыло этой организации — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама» после ликвидации Израилем его брата Яхьи Синвара в октябре 2024 года.