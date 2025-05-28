Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся в нашей стране с рабочим визитом.

В ходе встречи была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии, уверенности и поддержке, будет и впредь успешно развиваться. Было отмечено, что стратегический союз между нашими странами строится на дружеских и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также подчеркнута важность дальнейшего расширения проводимой в этом направлении работы.