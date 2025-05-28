В результате сотрудничества Азербайджана и Турции изменилась энергетическая карта не только нашего региона, но и обширной географии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на cаммите с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

«Наши страны сыграли важную роль в обеспечении энергетической безопасности, и сегодня начата реализация масштабных проектов по производству и экспорту возобновляемой энергии. Наряду с этим, стратегическое значение имеют проходящие через Азербайджан и Турцию транспортные пути, соединяющие Азию и Европу», — сказал глава государства.