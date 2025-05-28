Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поручил 10 юристам начать работу над новой Конституцией страны.

«Мы решительно настроены подарить нации такую конституцию, которая станет полной гарантией свобод», — отметил турецкий лидер, добавив, что Конституция 1982 года несет на себе следы эпохи переворотов. «Новая, гражданская конституция позволит избавиться от этих пережитков и оставить прошлое позади», — сказал Эрдоган.

«Когда мы достигнем цели — Турции без терроризма — выиграет не отдельная группа, а все 86 млн граждан», — резюмировал лидер страны.