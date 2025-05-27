Вынесен приговор лицу, обвиняемому в финансировании международного терроризма.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Алиева Юсифа Султан оглу, обвиняемого в финансировании терроризма и совершении других преступлений, передает АПА.

Юсиф Алиев приговорён к 13 годам лишения свободы.

Отметим, в прошлом году по уголовному делу, расследованному Службой государственной безопасности, Сабаильским районным судом города Баку в отношении гражданина Азербайджана Алиева Юсифа Султан оглу была избрана мера пресечения в виде ареста.

В предъявленном Юсифу Алиеву обвинении указано, что он создал различные закрытые группы в социальных сетях Telegram и WhatsApp, с помощью которых собирал денежные средства и переводил их за границу с целью финансирования международной террористической организации. Также было установлено его участие в других преступлениях, связанных с религиозным радикализмом и фанатизмом, в связи с чем он был привлечён к уголовной ответственности.

В рамках уголовного дела Юсиф Алиев обвиняется по статьям 214-1, 167-3.1, 283.1-1.