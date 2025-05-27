TƏBİB решило положить конец оплате стоматологических процедур в обход кассового аппарата. Как ранее сообщал Minval, стоматологи поликлиник стали массово жаловаться на ежемесячный план, установленный для врачей. Так, городские стоматологи должны осуществлять ежемесячный взнос в размере 1800 манатов, а врачи в регионах — 1200 манатов за то, что они принимают пациентов в государственной поликлинике.

Возмущенные данным требованием врачи, которые и так работают за минимальную зарплату, и к тому же покупают все расходные материалы за свои средства, стали массового жаловаться на TƏBİB.

Как сообщает Xəzər Xəbər, накануне исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов в интервью телепередаче объяснил, чем было вызвано новое требование.

По словам Гурбанова, стоматологи часто берут оплату наличными. Для пресечения обхода кассового аппарата TƏBİB приступил к обсуждениям.

«Здесь было бы неправильно говорить о конкретных цифрах. У нас нет никакого официального решения. Мы лишь высказали свои замечания и, в связи с этим у нас прошли обсуждения. Известно, что стоматологические услуги не покрываются обязательным медицинским страхованием. Во многих странах эти услуги не включены в страховое обеспечение. В более 140 медицинских учреждениях, входящих в ведомство TƏBİB, уже отрегулированы цены на стоматологические процедуры для того, чтобы оплата услуг производилась в официальной форме. Однако проверки показали, что произведенная оплата вовсе не соответствует оказанным стоматологическим процедурам», — сказал глава TƏBİB.

И поэтому новое требование является одним из предпринятых шагов для того, чтобы положить конец неофициальной оплате. На сегодня в TƏBİB обратилось достаточное количество стоматологов. С каждым из них проведена встреча как в групповом, так и в индивидуальном порядке. Обсуждения вокруг данного вопроса продолжаются и в конечном итоге будет достигнут консенсус, обещал чиновник.