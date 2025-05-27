Президент США Дональд Трамп может ввести санкции в отношении России уже на этой неделе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе», — говорится в статье.

По словам одного из собеседников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Кроме того, один из источников сообщил, что президент США «устал от мирных переговоров» и «подумывает о том, чтобы отказаться от них».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила The Wall Street Journal: «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров».

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что, «безусловно», раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.