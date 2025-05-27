Отмена США, Британией, Францией и Германией ограничений на дальность поставляемых Украине Западом вооружений является очень печальной и мрачной новостью. Данное мнение озвучил сенатор Совета Федерации (Совфеда) Григорий Карасин.

«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису. Это однозначно очень мрачно и печально. Они методично двигались к этому решению. И теперь достигли своей цели», — приводит его слова «Лента.ру».

Он добавил, что США и их союзники давно рассматривали возможность снятия ограничений, но ранее воздерживались от этого шага, боясь дальнейшего ухудшения отношений с Москвой.