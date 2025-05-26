Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16. Они покинули авиабазу «Фолькель» в Бельгию, где их будут готовить к доставке. Информация приводится в сообщении Министерства обороны Нидерландов.

Согласно информации, на авиабазе «Фолькель» присутствовал министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он считает этот момент ностальгическим, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских Воздушных сил десятилетиями.

«Но сейчас, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас», — заявил он.

По его словам, в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть этими самолетами «в рекордные сроки».

Министр отметил, что F-16 уже помогли украинским военным сбивать крылатые ракеты и дроны, то есть спасать жизни. Он добавил, что эти самолеты имеют лучшие технические возможности и более высокую выживаемость в бою, чем советские, которые до сих пор использовала Украина.

Известно, что в целом Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Также они продолжат передавать все необходимое для обслуживания F-16 — запчасти, боеприпасы и топливо.