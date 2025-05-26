Возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского военнослужащего.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту гибели военнослужащего воинской части № Н, солдата Фариза Исаева сотрудники Сумгайытской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр места происшествия, назначили экспертизу для установления причины смерти, а также провели другие процессуальные действия.

По данному факту Военной прокуратурой Сумгаита возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

В настоящее время предварительное расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, вплоть до принятия соответствующего решения.

Отметим, по сообщению местных СМИ, Фариз Исаев был призван на службу всего месяц назад и умер после укола антибиотика.