В преддверии пляжного сезона в Хазарском районе столицы прошла акция по очистке морского побережья.

В акции по уборке, организованной совместно Исполнительной властью Хазарского района и Общественным объединением «Региональное развитие», приняли участие сотрудники учреждений и волонтеры Общественного объединения.

Акция была организована на общественном пляже в поселке Шувалан. Волонтеры, оснащенные необходимыми санитарными средствами, очистили территорию от большого количества мусора, в особенности пластиковых отходов, наносящих непоправимый ущерб, а собранные 2 тонны отходов были доставлены на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов ОАО «Təmiz Şəhər».

Основная цель мероприятия — пропаганда чистоты окружающей среды в обществе, предотвращение засорения бытовыми отходами территорий, играющих особую роль в биоразнообразии страны, а также вовлечение людей в деятельность по охране природы.