На берегу Каспийского моря в Азербайджане к концу 2028 года будут завершены работы по строительству города-курорта Sea Breeze с отелями и апартаментами, общая сумма инвестиций в проект может составить около $60 млрд, отметил в беседе с журналистами основатель курорта Эмин Агаларов.

«Sea Breeze – город курортного формата, где можно отдыхать в отелях и апартаментах, а также приобретать недвижимость и жить в ней либо сдавать туристам. Реализация проекта началась в 2006 году на участке побережья Каспийского моря в 30 км от Баку», — рассказал он на пресс-конференции.

Как пояснил Агаларов, прежде на месте курорта находился стихийный пляж, хаотично застроенный в советский период дачами. Позже уровень моря поднялся на 2,7 метра, землю затопило, и когда через 10 лет море ушло, этот участок побережья оставался невостребованным из-за опасности новых подъемов воды.

«Мы подняли уровень всех строений на 4 метра, это полунасыпной берег. Если даже Каспий вернется, строения не пострадают. У нас уже введено в эксплуатацию 3 млн кв. метров и примерно 3 млн находятся в стройке. В том числе здание Caspian Dream Liner в форме корабля, в котором верхние этажи отданы под квартиры, а на нижних расположится отель одного из международных брендов. Будут построены еще 150 коттеджей, комплекс вилл и несколько зданий резиденций с бассейнами. В проекте участвуют российские девелоперы», — отметил он.

На данный момент протяженность береговой линии курорта – 7 км. Для размещения туристов предусмотрено 150 зданий, расположенных в 15 туристических комплексах, а также частные виллы. В ближайшие годы число таких комплексов удвоится. На курорте уже работают пляжи с необходимым оборудованием, рестораны, кафе и фудкорты, спа-центр и фитнес-центр с крытыми бассейнами, несколько открытых бассейнов, луна-парк с крытым катком, картинг, марина для катеров и яхт, корты для тенниса и падела.

Агаларов добавил, что к концу года в море будет построен насыпной полумесяц, на котором начнется строительство отелей международных брендов, первым из которых станет Hilton. С компанией уже заключено соответствующее соглашение. Ведутся переговоры и с одной из популярных турецких управляющих гостиничных компаний об открытии под ее брендом отеля с системой «все включено». Полная реализация проекта займет около 3,5 лет.

«В перспективе 10 лет общее число туристов и резидентов на курорте увеличится до 400-500 тыс. человек, количество рабочих мест – до 50 тыс., а общая площадь курорта вырастет с 500 до 1,5 тыс. гектар», — отметил он.