В Баку и на Абшеронском полуострове 26 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Уточняется, что температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днем — 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст., относительная влажность — 50-60%. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

В районах Азербайджана прогнозируется погода преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь и грозы.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем — 26-31° тепла, в горах ночью — 5-10° тепла, днем — 15-20° тепла.