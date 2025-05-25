Министерство иностранных дел России выступило с информацией в связи с предстоящим визитом в Москву главы МИД Турции Хакана Фидана.

Согласно сообщению ведомства, стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего и международного сотрудничества. В частности, детально планируется рассмотреть вопрос углубления взаимодействия на Южном Кавказе, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, а также постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого, по мнению сторон, возможно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3». Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации.

В МИД России заявили, что сбалансированный и динамичный российско-турецкий политический диалог, проверенный годами, определяется регулярными контактами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Для укрепления тесного контакта по региональным и международным вопросам проводятся межмидовские консультации, зарекомендовавшие себя как надежная и результативная форма взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами.

Россия и Турция вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии и Ливии, говорится в документе.

Отдельной темой станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, туризм, строительства АЭС «Аккую» и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

«Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами и формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности», — отмечается в сообщении.