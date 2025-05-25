Для нас очень важно то, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

С данным заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Сибига добавил, что поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за эту поддержку: «Эта поддержка очень важна для нас».

«Послевоенное восстановление Украины станет большим процессом и мы ожидаем здесь поддержки Азербайджана. Особое внимание мы уделяем сотрудничеству в области разминирования. Наша страна всегда готова поддержать Азербайджан в превращении его в энергетический хаб на Кавказе», — сказал министр, поблагодарив Азербайджан за поддержку города Ирпень.