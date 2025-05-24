Наставник агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов посетил базу испанской «Барселоны».

Тренер команды понаблюдал за тренировками как основной команды испанского клуба, так и команд U-19, U-15 и U-10, говорится в сообщении на сайте клуба.

Он обменялся мнениями с главным тренером «Барселоны» Ханс-Дитером Фликом. Также Гурбанов встретился с наставником команды U-19, победителя Юношеской лиги УЕФА Жулиано Беллетти, а также спортивным директором клуба Деку.

Флик посоветовал Гурбанову вновь посетить базу «Барселоны» в следующем сезоне.