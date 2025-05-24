Руководитель Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Стамбул с необъявленным визитом и провел переговоры с лидером Турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует «Спутник».

Политики обсудили двусторонние отношения и вопросы совместного противодействия терроризму.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, международные санкции, а также военные действия Израиля на сирийской территории.

Президент Эрдоган заявил, что «перед Сирией лежат светлые времена» и подчеркнул, что Анкара продолжит оказывать поддержку соседней стране по всем направлениям.

В свою очередь, сирийский лидер выразил благодарность Турции за ключевую роль в процессе снятия западных санкций.

На встрече присутствовали руководитель МИД Турции Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и глава разведки Ибрагим Калын.