Сотрудники пограничной полиции Черногории задержали в международном аэропорту Подгорицы гражданина Азербайджана, разыскиваемого по линии Интерпола по запросу России. Об этом информирует Управление полиции страны.

«Был задержан Г. Т. 35 лет, гражданин Азербайджана, в отношении которого Национальное центральное бюро Интерпола Москвы выдало международный ордер с целью обеспечения его присутствия в уголовном процессе, который ведется против него в Пятигорском городском суде Ставропольского края. Он подозревается в совершении уголовного преступления — мошенничества в крупном размере, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — отмечается в Управлении полиции.

Согласно информации в предусмотренный законом срок задержанный будет доставлен к следственному судье Высшего суда в Подгорице для принятия решения об экстрадиционном аресте.