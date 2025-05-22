Несмотря на то, что государственные органы Азербайджана отметили вчера снижение ранних браков в стране, что не может не радовать, проблема эта по-прежнему остается актуальной в Азербайджане. Отчасти, тенденция снижения стала результатом ужесточения законодательства и усиления гражданского контроля. Но, очевидно, что принятых мер недостаточно, потому что предусмотренные в законе карательные меры не всегда останавливают сторонников ранних браков.

Именно ранний брак в Сабирабадском районе обернулся жестоким убийством 16-летней девушки. Ранее Minval сообщал, что жертвой стала 16-летняя жительница города Ширван. Девушку зарезали, а её тело сбросили в реку Кура. В убийстве подозревается новоиспеченный муж — 21-летний житель села Гюдеджюхюр Сейидресул Талыбзаде. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Но на этом история не закончилась, она обросла новыми трагическими моментами: пропала убитая горем мать девушки. Женщина ушла из дома и не вернулась. Очень возможно, что мать хочет наложить на себя руки. А поскольку о местонахождении женщины ничего не известно, то о дальнейшей судьбе ее приходится только догадываться.

Буквально на днях в Азербайджане удалось предотвратить случай раннего брака благодаря звонку на детскую горячую линию. По данным СМИ, ученица 9-го класса обратилась за помощью, заявив, что её одноклассницу семья принуждает к раннему браку. Благодаря вмешательству соответствующих структур ситуация разрешилась положительно.

Глава НПО Ümidli Gələcək («Надежное будущее») Кямаля Ашумова отметила, что с начала 2025 года на горячую линию 116111 поступило более 2 тысяч обращений, связанных с насилием. Среди них — жалобы как от детей, так и от родителей, включая случаи семейного насилия.

То есть, это говорит о том, что в обществе еще очень много семей, где люди подвергаются насилию со стороны близких, а значит, эта ситуация не скоро изменится…

Вчера суд приговорил жителя Сабирабадского района по имени Мёхлет к одному году ограничения свободы с применением электронного браслета за женитьбу на 16-летней девушке. Случай произошел в поселке Ени Зангилан, где Мёхлет (1991 г.р.) познакомился с девушкой по имени Илаха и женился на ней, несмотря на то, что избранница не достигла брачного возраста. Однако в августе 2024 года у пары родилась дочь. Именно факт рождения ребенка у несовершеннолетней матери стал поводом для обращения в правоохранительные органы.

В феврале этого года в одном из поселков Баку планировалась свадьба 16-летней девушки. Но, к счастью, благодаря тому, что один из близких родственников обратился в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, свадьба сорвалась, ее отложили до достижения девушкой совершеннолетия, то есть 18 лет. Родители и жених получили предупреждение, а девушка смогла продолжить обучение в школе под наблюдением соответствующих органов. Есть надежда, что по достижении совершеннолетия девушка станет морально сильнее и сможет противостоять давлению семьи, взять свою судьбу в свои руки…

Подобных случаев (насильственного брака) в нашем обществе достаточно много. И не все они предаются огласке. Многие из несовершеннолетних девушек, ставших женами по-неволе, вынуждены молчать, мириться с нелегкой судьбой, которую им уготовила семья.

О них становится известно только тогда, когда в полицию поступают жалобы от несовершеннолетних жен, либо в родильном отделении регистрируются обращения малолетних пациенток. Все остальные случаи носят латентный характер. Такие семьи существуют без штампа в паспорте, отсутствие которого для них не помеха. Часты случаи, когда взрослые, зная о действии в стране запрета на ранний брак, вынуждают будущую мать рожать дома, не заботясь о последствиях этого.

Между тем согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, с 2015 по 2023 годы наблюдается постепенное снижение количества ранних браков среди несовершеннолетних девочек. Если в 2015 году было зарегистрировано 388 таких случаев, то в 2023-м — уже 223. Минимальный показатель пришёлся на 2021 пандемийный год (137 случаев), после чего в 2022 году зафиксирован резкий рост — до 270. По сравнению с 2023 годом число детей, рожденных матерями в возрасте до 18 лет, снизилось на 463 человека — с 1 742 до 1 279.

Отметим, что в целях борьбы с ранними браками в Азербайджане неоднократно изменяли и дополняли действующее законодательство, в частности ужесточали наказание за принуждение к раннему браку, а также ликвидировали оговорку в статье 10 Семейного кодекса, позволяющую соответствующему органу исполнительной власти при наличии уважительных причин разрешить снижение брачного возраста на 1 год, то есть до 17 лет. Сегодня в брак могут вступать только лица, достигшие 18-летнего возраста.

Но почему, несмотря на ужесточение наказаний, девочек все еще принуждают к замужеству в столь раннем возрасте? Что должно измениться в обществе, чтобы ранние браки ушли в прошлое?

По словам главы Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналовой, на сегодняшний день в Азербайджане все еще остро стоит проблема помолвок девочек в возрасте 12–13 лет, то есть, как оказалось, действующие законы не столь эффективны.

«Самое страшное, что подобные случаи обнажаются слишком поздно. Конечно, после обнаружения ситуация, как правило, берётся под контроль, но это постфактум. Некоторые родители полагают, что брак обезопасит их чадо от возможных «нежелательных» последствий взросления. А иногда неуспеваемость в школе становится поводом для того, чтобы рассматривать брак как единственное правильное решение для девочки, который якобы поможет благополучно устроить ее. Материальное стеснение семьи тоже играет роль: известны случаи, когда ранний брак рассматривался как способ снять с себя финансовое бремя, одним ртом меньше», — сказала она.

Правозащитник отметила, что проблема «отцов и детей» заключается в том, что родители избегают откровенных разговоров о семье и браке со своими чадами. Считают, что так они соблюдают нормы приличия. Но при этом не видят ничего аморального в том, чтобы выдать ребёнка замуж в столь юном возрасте.

«Особую тревогу вызывают ситуации, когда девочка сама соглашается на брак. В таких случаях важно, чтобы соответствующие органы поставили семью на учёт и следили за состоянием девочки. Ведь сам факт замужества не делает ребёнка взрослым. Она по-прежнему остаётся несовершеннолетней и нуждается в заботе, поддержке и защите», — заявила она.

По её мнению, нехватка или отсутствие образовательных учреждений в регионах в той или иной степени влияет на положительное решение родителей в отношении раннего замужества, поскольку не все семьи могут позволить себе обучать дочь в городе.

Поэтому Зейналова подчёркивает необходимость открытия психологических центров с бесплатной юридической и психологической поддержкой для девочек, а также возможностью обратиться за помощью по горячей линии. Но, чтобы такие центры действовали не только в столице, но и в регионах страны.

Комментируя правовую сторону этого вопроса, юрист Айхан Мамедли отмечает, что в Азербайджане допускается вступление в брак в возрасте 18 лет.

«Для улучшения ситуации с ранними браками в Азербайджане с юридической точки зрения необходимо усилить мониторинг и контроль за исполнением норм Семейного кодекса, через местные органы власти и правоохранительные структуры. Также следует ввести более строгие санкции за нарушение запрета на ранние браки. Важную роль играет просвещение, направленное на повышение правовой грамотности среди населения и изменение общественного мнения», — сказал он.