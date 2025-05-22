В Национальной гидрометеорологической службе сообщили, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер утром перейдет в юго-восточный. Температура воздуха ночью 15-17° тепла, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление опустится с 765 мм рт. ст. до 761 мм.рт.ст, относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 13-18° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.