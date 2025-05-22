Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что российский президент Владимир Путин не намерен заканчивать войну, поскольку считает себя победителем. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. По данным издания, Трамп впервые прямо признал этот факт.

«Это признание от Трампа стало тем, что европейские лидеры и так давно понимали о Путине. Однако впервые они услышали это от самого Трампа. Оно также противоречит его публичным заявлениям, согласно которым он верит, что Путин искренне хочет мира», — пишет WSJ.

Тем не менее, осознание истинной позиции Путина не подтолкнуло Трампа к действиям, на которые рассчитывали европейцы и президент Украины Владимир Зеленский — в частности, к усилению давления на Россию.

По информации источников, в воскресенье — за день до разговора с Путиным — Трамп встретился с европейскими лидерами и дал понять, что может ввести санкции в случае отказа Москвы от перемирия. Однако уже к понедельнику он изменил своё мнение: от планов отказался и заявил, что хочет как можно скорее начать переговоры на более низком уровне между Россией и Украиной при посредничестве Ватикана.

Несмотря на такую позицию Трампа, европейские лидеры увидели в происходящем и положительный момент. Теперь, как отмечает издание, стало окончательно ясно: Путин не желает прекращения войны. Это понимание, в свою очередь, подчёркивает, что дальнейшая поддержка Украины во многом ложится на плечи Европы.

«Европейцы не верят, что администрация Трампа прекратит экспорт американского оружия, пока за него платят Европа или Украина», — цитирует WSJ свои источники.