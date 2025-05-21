Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв отметил необходимость подготовки России к потенциальному масштабному конфликту со странами Европы. Он заявил, что текущая геополитическая ситуация требует срочных мер по укреплению обороноспособности страны с учётом опыта «СВО».

В частности, парламентарий призвал нарастить разработку и внедрение новых видов вооружений, а также провести модернизацию существующих боевых систем. Также он предложил восстановить систему гражданской обороны, обратив внимание на угрозу массовых ракетных ударов.

«Я вам хочу сказать, что только при первом массированном ударе на нас, возможно, пойдут крылатые ракеты, будет более 2500 «Томагавков», — приводит «Царьград» его слова.