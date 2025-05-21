США провели испытательный пуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает база космических сил США «Ванденберг».

«21 мая с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии совместная группа летчиков Командования глобального удара ВВС США осуществила запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что ракета была оснащена одной боеголовкой Mark-21 High Fidelity De-Entry. Ракета преодолела почти 7 тысяч км и достигла полигона на Маршалловых островах.