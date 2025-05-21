Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало распространённые в СМИ и социальных сетях заявления о том, что якобы Аналитико-экспертный центр (АЭЦ) запретил ввоз в страну жизненно важного препарата «Варфарин STADA», применяемого при кардиологических заболеваниях.

Как подчёркивается в официальном заявлении, Минздрав и его структуры не занимаются импортом лекарств — эту деятельность осуществляют частные фармацевтические компании. Что касается «Варфарина», то распространённые утверждения о запрете на его ввоз не соответствуют действительности.

Речь идёт о том, что компания «Stada Azerbaijan» 11 февраля 2024 года обратилась в АЭЦ с запросом на ввоз партии «Варфарина» со сроком годности 5 лет. Однако в марте компания получила официальный ответ с разъяснением причин отказа: на тот момент срок действия предыдущего свидетельства о госрегистрации препарата истекал 1 октября 2024 года. Согласно закону «О лекарственных средствах», импорт препаратов с истекающей регистрацией или просроченным сроком действия без продления регистрации не допускается, за исключением некоторых особых случаев.

Кроме того, в ходе продолжающегося процесса повторной регистрации в заключении от 3 марта 2025 года препарат был оценён как пригодный к применению в течение 3 лет, а не 5 лет, как в заявленной партии. Поэтому было решено, что ввоз партии с пятилетним сроком годности нецелесообразен.

Однако с 7 апреля 2025 года «Варфарин STADA» (2,5 мг, №250) получил новое регистрационное удостоверение № DV 25-00442, в котором срок годности официально утверждён как 3 года. Таким образом, с этого момента ввоз препарата в Азербайджан разрешён в любом объёме.