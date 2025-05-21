Польша не собирается отправлять войска в Украину, это является окончательным решением. С данным заявлением в эфире телеканала TVP Info выступил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Да», — ответил он на вопрос, является ли решение польских властей не отправлять военных в Украину окончательным и не подлежащим пересмотру. Он отметил, что на Варшаву не оказывается давление со стороны западных партнеров по этому вопросу, США также в курсе позиции Варшавы. «[Спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог] сразу услышал от всех моих европейских партнеров, что это неправда (имеется в виду план, включающий польский континент на линии разграничения на Украине). Канцлер [Германии Фридрих] Мерц, президент [Франции Эмманюэль] Макрон, премьер [Великобритании Кир] Стармер сразу отреагировали, поскольку для них это было неподдающиеся сомнениям и обсуждению условие», — заявил политик.