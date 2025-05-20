Сегодня продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Обвиняемый Рубен Варданян, обратившись, подал протест в судебную коллегию, рассматривающую дело. Адвокатподсудимого Авраам Берман поддержал протест.

Прокуроры, защищающие государственное обвинение, отреагировали на протест, отметив, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства были обеспечены права обвиняемого Рубена Варданяна, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, а защита не представила конкретных доказательств, подтверждающих заинтересованность состава суда, рассматривающего дело, в уголовном преследовании, и просили оставить протест без рассмотрения.

Потерпевшие, участвовавшие в разбирательстве, попросили суд не удовлетворять протест.

Суд удалился на совещание для рассмотрения ходатайства. После совещания было оглашено решение суда относительно протеста стороны защиты. Согласно решению, протест был оставлен без рассмотрения.

Председательствовавший на заседании Зейнал Агаев, обосновывая решение, подчеркнул, что сторона защита не представила в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана конкретных и достоверных доказательств того, что судейская коллегия, рассматривающая дело, заинтересована в уголовном преследовании.