Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 16-18°, днем 20-24° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-60%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются дожди и грозы. В высокогорных районах возможны кратковременные ливни, град, мокрый снег. Временами ожидается туман, умеренный западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем ​​25-30° тепла, в горах ночью 6-11°, днем ​​15-20° тепла.