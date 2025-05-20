Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД обратился к водителям.

Как сообщили в Центре, в обращении говорится, что превышение скорости водителями, несоблюдение знаков на пешеходном переходе и безответственность приводят к наездам на пешеходов.

«Вчера вечером двое пешеходов, соблюдавших правила и переходивших пешеходный переход на перекрестке улиц Шафаята Мехтиева и Льва Ландау в Ясамальском районе, были сбиты водителем мотоцикла. Такое же дорожно-ранспортное происшествие зафиксировано на просп. Наримана Нариманова в Ясамальском районе. Анализ подобных несчастных случаев, приведших к гибели людей и травмам, говорят об одних и тех же причинах. Поэтому водители должны обращать внимание на знаки, обозначающие пешеходные переходы; снижать скорость, приближаясь к переходам; быть особенно осторожными, приближаясь к пешеходным переходам, особенно вечером и ночью. Водители обязаны уступать дорогу пешеходам с момента их появления на переходе, и несут ответственность за несоблюдение этого правила”, – говорится в обращении Центра.