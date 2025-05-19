Инвесторы из Азербайджана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии проявляют интерес к регионам Северо-Кавказского федерального округа с точки зрения участия в инвестиционных проектах.

С данным заявлением в интервью телеканалу «Россия 24» выступил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, в прошлом году на Кавказский инвестиционный форум, который проходил в Чечне, прибыли делегации из 33 стран, выразившие заинтересованность в сотрудничестве со странами региона.

«Мы видим интерес со стороны арабских стран, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, со стороны Турции, Азербайджана. То есть соседи, которые рядом присутствуют. И это вложение инвестиций в различные отрасли, не только в туризм, но и в сельское хозяйство, в развитие промышленности», – заявил вице-премьер.

Он добавил, что наибольший интерес вызывают горнолыжные кластеры, в частности курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии.