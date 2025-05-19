Президент США Дональд Трамп в разговоре высказал свою позицию по поводу прекращения огня. Об этом после диалога с американским лидером заявил российский президент Владимир Путин.



Российский лидер поблагодарил своего коллегу за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. Он добавил, что прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей.



По словам российского президента, в меморандум РФ и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. “России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны”, — отметил Путин. Говоря о возобновлении переговоров, он заявил: «Мы, в целом, на правильном пути». Президент РФ добавил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.



По словам президента России, о разговоре с американским лидером Дональдом Трампом позднее подробно расскажут или его помощник Юрий Ушаков, или пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Полный комментарий Путина по итогам разговора с Трампом.