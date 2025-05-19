Таможенные органы Польши конфисковали пять тонн шин для гражданских самолётов Boeing, которые, по предварительным данным, должны были направиться транзитом через Беларусь и Россию в Азербайджан.

«Сотрудники… обнаружили во время проверки грузовика в Корощине, что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолётах Boeing, вместо заявленных автомобильных и автобусных шин», — говорится в сообщении налоговой администрации Польши.

Отмечается, что товар отправляла компания из Испании. Шины изъяты, открыто уголовное дело по факту таможенного мошенничества.