В Азербайджане подготовлен пакет предложений по устранению юридических и технических проблем, возникающих при сносе старого жилого фонда.

Об этом заявил заместитель председателя Ассоциация строительных производителей Азербайджана Ашраф Шихалиев на конференции “Новые ожидания в развитии жилищного фонда Баку”, передает Report.

По его словам, предложения основаны на исследованиях и международном опыте.

Шихалиев отметил, что одним из ключевых вопросов остается отсутствие единого подхода к компенсации за сносимую недвижимость. Также отсутствуют нормативы, регулирующие размер жилплощади, предоставляемой взамен, и порядок расчета компенсаций.

Ассоциация предлагает закрепить нормы в законодательстве, а размер компенсации определять решением Кабинета министров с учетом показателей экономического развития. “Это позволит сделать процесс более прозрачным и предупредить как завышенные требования со стороны собственников, так и злоупотребления со стороны застройщиков”, – сказал Шихалиев.

Он добавил, что предлагается также внести поправки в Градостроительный и строительный кодекс, чтобы исключить компенсацию за незаконные или временные постройки, которые не имеют статуса жилья, но часто становятся предметом споров при переселении.