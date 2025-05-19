Азербайджанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым приняла участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в этом году форум был посвящен теме «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества».

Заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в пленарном заседании, где предоставил подробную информацию о развитии цифровизации в Азербайджане и реализуемых в стране проектах в этой сфере.

В рамках визита в Казань Шахин Мустафаев провел ряд двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами. Состоялись переговоры с заместителем председателя Правительства России Алексеем Оверчуком, Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, а также с председателем и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаймом.

На встречах обсуждались перспективы экономического сотрудничества между странами, включая развитие двусторонних и многосторонних связей, расширение транспортно-логистических возможностей, а также укрепление взаимодействия между региональными субъектами. Особое внимание было уделено совместным инициативам в области торговли, инвестиций и цифровых технологий.

Делегация также посетила стенд Азербайджана, представленный на международной выставке Russia Halal Expo в рамках форума, где были продемонстрированы национальные достижения в сфере продукции и услуг.