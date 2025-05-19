Британская Anglo Asian Mining Plc начала полномасштабную добычу на подземном руднике “Гилар” в Гедабекском районе, сообщила компания.

“Сначала руда будет перерабатываться методом агитационного выщелачивания для извлечения золота в виде сплава Доре, затем — методом флотации для получения медного концентрата”, — говорится в сообщении. Компания планирует добывать около 2 тысяч тонн руды в день.

Первая руда на месторождении была добыта в конце марта и складировалась до начала переработки.

Согласно первичному отчету о ресурсах по JORC, месторождение “Гилар” содержит 6,1 млн тонн руды со средним содержанием меди 0,88% или 54 тысячи тонн, и золота — 1,3 г/т или более 255 тысяч унций.

“Гилар призван сыграть решающую роль в нашей стратегии по трансформации в производителя среднего звена, ориентированного в первую очередь на медь”, — подчеркнул глава компании Реза Вазири.

Стратегия компании предусматривает постепенный переход на доминирование меди над золотом в производстве. В 2025 году компания планирует начать разработку “Демирли”, в 2026 году в планах “Хархар”, а в 2027 году — запустить “Гарадаг”, и уже ближе к 2028 году — “Зафар”.