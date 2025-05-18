Россия продолжает применять тактику запугивания. В ночь на 19 мая россияне планируют осуществить “учебно-боевой” запуск МБР РС-24 из комплекса “Ярс”. Об этом информирует ГУР МО Украины.

Согласно сообщению, с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО, Россия в ночь на 19 мая 2025 года намерена осуществить “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса “Ярс”.

По информации, ракета будет оснащена учебным боеприпасом. А запуск с мобильного грунтового комплекса будет осуществлен расчетом 433 полка 42 дивизии 31 армии РВСН России. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный, Свердловской области России.

В ГУР также заметили, что дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.