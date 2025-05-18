Если в ближайшее время Россия не согласится на прекращение огня, союзники Украины должны усилить давление на Москву и реализовать шаги по укреплению Киева. Данную мысль в соцсети Х озвучил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мир не может допустить, чтобы встреча в Стамбуле была использована Россией в качестве предлога для продолжения агрессии. И если Россия будет медлить с объявлением о прекращении огня, то на Россию необходимо оказать дополнительное давление, чтобы убедить ее двигаться к миру», — отметил он.

Сибига считает, что экономическое давление на Москву должно сопровождаться выделением пакетов военной помощи Украине, укреплением воздушного щита и прямыми инвестициями в ВПК республики.

«В дополнение к 17-му пакету мер ЕС могут быть приняты дополнительные меры, которые мы приветствуем. Ограничение цен на нефть, эмбарго на поставки российских энергоносителей в Европу, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центрального банка и другие действия Европы, Соединенных Штатов и других партнеров», — отметил министр.